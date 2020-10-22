Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan barıştı mı? Romantik anlar

Sen Çal Kapımı'nın 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 16. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı 15. bölümde Eda şok bir kaza yaşamıştı. Yeni bölümde Eda'yı Serkan kurtarıyor. Ancak kazanın şokuyla Eda geçici hafıza kaybı yaşıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan’ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

Eda’nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat’la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan’la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe’nin teklifini kabul eder.

Eda’yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce çıldırır. Ama Efe’nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.