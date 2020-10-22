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Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan barıştı mı? Romantik anlar

22.10.2020 23:56 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan barıştı mı? Romantik anlar

Sen Çal Kapımı dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde kaza geçiren Eda, hafızasında sorunlar yaşıyor. Eda, Serkan ile ayrıldıklarını hatırlamıyor. Serkan ve Eda arasında eski günleri hatırlatan romantik anlar yaşıyor. Eda ise daha sonra Serkan'ın neden kendisinden ayrıldığını çözmeye çalışıyor. İşte Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı'nın 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 16. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı 15. bölümde Eda şok bir kaza yaşamıştı. Yeni bölümde Eda'yı Serkan kurtarıyor. Ancak kazanın şokuyla Eda geçici hafıza kaybı yaşıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan’ın onu terk etmesiyle mahvolur.  İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir. 

Sen Çal Kapımı_15 (3) (1)

Eda’nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat’la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan’la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe’nin teklifini kabul eder. 

Sen Çal Kapımı_15 (2)

Eda’yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce çıldırır. Ama Efe’nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.

Sen Çal Kapımı_15 (1)

Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. 

Sen Çal Kapımı_15 (3)
Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan’ı çileden çıkartmaktadır.

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