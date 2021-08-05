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  4. Sen Çal Kapımı 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda Yıldız ve Serkan Bolat evleniyor!

Sen Çal Kapımı 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda Yıldız ve Serkan Bolat evleniyor!

05.08.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 47. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin 48. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüne Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın düğünü damga vuracak. Eda ve Serkan'ın evlenmesinin ardından ise sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 4 Ağustos Çarşamba akşamı 47. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizisinin 11 Ağustos'ta ekrana gelecek olan 48. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

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  1. bölümüyle final yapacak olan Sen Çal Kapımı'da Serkan ve Eda evleniyor. Ancak evlendikten sonra Eda'nın harcama kısıtlaması getirmesi Serkan'ı rahatsız ediyor.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır.

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Serkan bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır.

Sen Çal Kapımı dizisinde final öncesi üzen ayrılık kararıSen Çal Kapımı dizisinde final öncesi üzen ayrılık kararı

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Ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

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Bu arada babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder.

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Ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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