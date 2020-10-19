Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Elçin Afacan koronavirüse yakalandı

Sen Çal Kapımı setinde korona virüse karşı yoğun önlemler alınmasına rağmen oyunculardan Elçin Afacan'ın test sonucu pozif çıktı. Hemen tüm ekibe yeniden test yapıldı. Virüsün başkasına bulaşmadığı ortaya çıkınca ekip çalışmaya devam etti.

Elçin Afacan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tüm iyi dilekleriniz ve geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden hayat renklenecek umarım. Şükürler olsun."





