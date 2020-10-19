MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Elçin Afacan koronavirüse yakalandı

Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Elçin Afacan koronavirüse yakalandı

19.10.2020 02:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Elçin Afacan koronavirüse yakalandı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünü oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşandı. Oyuncu Elçin Afacan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Elçin Afacan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sen Çal Kapımı setinde korona virüse karşı yoğun önlemler alınmasına rağmen oyunculardan Elçin Afacan'ın test sonucu pozif çıktı. Hemen tüm ekibe yeniden test yapıldı. Virüsün başkasına bulaşmadığı ortaya çıkınca ekip çalışmaya devam etti.

Elçin Afacan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tüm iyi dilekleriniz ve geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden hayat renklenecek umarım. Şükürler olsun."

Elçin Afacan2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'O sahneyi unutamadım!''O sahneyi unutamadım!'
Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı!Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı!
Pazar gecesinin kazananı hangi yapım oldu?Pazar gecesinin kazananı hangi yapım oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı

Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

Evlendiği günün sabahı intihar etti

Evlendiği günün sabahı intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Diğer Haberler

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile aşk pozları!

Sevgilisiyle aşk pozları olay oldu!

Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı: Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la

Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı!

MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 18 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef'ten elenen isim belli oldu

Masterchef Duygu Acarsoy ile Uğur Atun evlendi! İşte MasterChef Duygu'nun nikahından kareler

Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Hadise Benek’in hesabının yeniden açılması için uğraşıyor!

Benek’in hesabı kapanınca...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.