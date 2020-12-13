Sen Çal Kapımı dizisine yeni oyuncu! Eda'nın babaannesi kim oynayacak?

FOX'un cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Sen Çal Kapımı kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Usta oyuncu dizide, Hande Erçel'in babaannesini canlandıracak.

Sen Çal Kapımı dizisinde kimin canlandıracağı merak konusu olan babaanne rolünün sahibi sonunda belli oldu.

Hande Erçel'in babaannesi yani Semiha karakterine usta oyuncu Ayşegül İşsever hayat verecek.

AYŞEGÜL İŞSEVER KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 20 Eylül 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Devlet Tiyatrosunda disiplin kurulu üyesi ve tiyatro oyuncusu olarak çalışıp, Ateşli Sabır / Rosa Gonzalez'in "Ateşli Sabır (2012), "Son(suz) Öykü" gibi oyunlarda yer aldı. Bu kuruluşta görev yapan oyuncu Levent Üzümcü’nün ihraç edilmesine tepki göstermek için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir basın toplantısı düzenledi ve görevini bıraktığını söyledi.

Başarılı oyuncu, "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki performansı oldukça beğeni toplamış, birçok projede yer almıştır. Son yıllarda yer aldığı tv projelerinden 2018’de Hayatımın Aşkı dizisinde Nesrin karakterini, aynı yıl Bizim Hikayede Piraye karakterini canlandırdı. 2020’de Güvercin dizisi kadrosunda yer aldı.

