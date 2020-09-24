Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan’ı İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi Hande Ünal’a evlenme teklifi etti!

Fox TV ekranlarına gelen başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz gece sevgilisine evlilik teklifi etti. Ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı küçük bir organizasyon düzenleyen başarılı oyuncu bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hande Ünal’la evlenme kararı aldı.

26 yaşındaki yakışıklı oyuncu evlilik teklifinin sonrasındaki mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Sevgilisiyle sarıldığı bir kareyi paylaşan Şaşmaz, “Evet’ dedi” notunu düştü.

Müstakbel eşiyle fotoğrafını paylaşan Hande Ünsal ise pozuna, “Sonsuza kadar evet” açıklamasını ekledi.

KARDEŞİNDEN TAM DESTEK GELDİ

İsmail Ege Şaşmaz’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz abisinin mutluluğunu paylaştı. Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisinde Emre Acar karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz abisinin pozuna, “Kalbim sizinle! Hep mutlu olun güzel yüzleriniz hep gülsün! Hep beraber” yorumunu yaptı.

