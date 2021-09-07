Sen Çal Kapımı ekrana böyle veda ediyor! Sen Çal Kapımı 52. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Sen Çal Kapımı'nın final bölümü 8 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar.

Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır.

Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.



