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  4. Sen Çal Kapımı ekrana böyle veda ediyor! Sen Çal Kapımı 52. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı ekrana böyle veda ediyor! Sen Çal Kapımı 52. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı!

07.09.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 52. ve final bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda sona eren dizisinin final bölümünde izleyenleri büyük sürprizler bekliyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Sen Çal Kapımı'nın final bölümü 8 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar.

Sen Çal Kapımı_52 (2)

Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır.

Sen Çal Kapımı_52 (7)

Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.

Sen Çal Kapımı_52 (6)

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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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