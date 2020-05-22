Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı'nın konusu nedir?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla Temmuz ayında FOX izleyicisiyle buluşacak.

SEVİLEN OYUNCULAR HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN BAŞROLDE!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Çekimlerinin Haziran’da İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.



Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.



Şimdiden çok konuşulan “Sen Çal Kapımı” için hazırlıklar son hız devam ediyor.

