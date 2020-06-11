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Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Sen Çal Kapımı 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2020 21:40 | Son Güncelleme

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Fox TV'nin yeni romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nda holding patronu Serkan ve çiçekçi kız Eda'nın aşk hikayesini anlatılacak. Peki Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? İşte Sen Çal Kapımı dizisininin konusu ve ilk bölüm fragmanı.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı yaz aylarında ekranda olacak. Dizi reytinglerde istenilen başarıyı yakalarsa, Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.
sen çal
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı, ilk bölümüyle 1 Temmuz Çarşamba akşamı ekranda olacak.

Oyuncu kadrosunda; Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi isimleri barındıran dizi

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.
Kerem Bürsin 1
Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin 1

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