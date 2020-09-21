Sen Çal Kapımı oyuncusu Anıl İlter sette sakatlandı

Oyuncu Anıl İlter, hayranlarını korkuttu. Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle ekrana gelen oyuncu Anıl İlter, geçtiğimiz gün hastaneden paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu.

Dizi çekimleri arasında denize girerken ayağını inciten İlter, önceki gün ayağından bir operasyon geçirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, sette çektiği esprili videoyla iyi olduğunu Instagram üzerinden takipçilerine duyurdu. Oyuncu, hastane odasında çektiği bir fotoğrafı da “İş yerim olduğum her yer.” yorumuyla paylaştı.





