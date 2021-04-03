MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

03.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı, FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Baş rollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde Eda, uçağa binmekten vazgeçiyor ve Serkan'ı gördüğünde Serkan bayılıyor. Doktora gittiklerinde Serkan'ın tümörü olduğunu öğreniyorlar ve Serkan'ın yapmak istediklerini gerçekleştirmek için harekete geçiyorlar. Yapılacak ilk şey ise bir cinayeti çözmek!

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen seviyelerde olmasa da senaristin değişmesi ve senaryonun yön değiştirmesi ile izleyicilerini tekrar ekrana kilitleyeceğini düşünüyor. Birkaç bölümdür Serkan'ın hafızasını geri getirmeye çalışan Eda sonunda başarılı oldu ancak şimdi de çiftimizin karşısına Serkan'ın bir tümörü olduğu gerçeği çıktı.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Eda, Selin’in hamilelik haberinden sonra Serkan’dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise, Eda’nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda’nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır. Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan’dır. Eda ise, Selin’in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi? Yoksa her şey bir oyun mu?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM ÖZET

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Eda ve Serkan havaalanında karşılaşırlar ama hiç umulmadık bir şekilde... Serkan’ın rahatsızlığı Eda’yı derinden etkilemiştir ve zor bir karar vermek zorundadır.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Diğer taraftan Selin vazgeçmemeye kararlıdır. Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan’ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya iter. Serkan’ın yeni kararları herkesi şaşkına çevirmiştir. Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim?Işın Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları kim?
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Diğer Haberler

Ali Kocatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Kocatepe’nin biyografisi…

Ali Kocatepe 300'ün üzerinde esere imza attı

Amine Gülşe Mesut'suz alışveriş turunda

Amine Gülşe Mesut'suz alışveriş turunda

Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı

Bridgerton’ın başrol oyuncusu Regé-Jean Page diziye veda ediyor

Bridgerton’ın başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Sıla ile Davut Güloğlu gerilimi devam ediyor!

Usta oyuncu Muharrem Erdermir entübe edildi

Usta oyuncu entübe edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.