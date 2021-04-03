Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Serkan'ın tümörü var!

Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen seviyelerde olmasa da senaristin değişmesi ve senaryonun yön değiştirmesi ile izleyicilerini tekrar ekrana kilitleyeceğini düşünüyor. Birkaç bölümdür Serkan'ın hafızasını geri getirmeye çalışan Eda sonunda başarılı oldu ancak şimdi de çiftimizin karşısına Serkan'ın bir tümörü olduğu gerçeği çıktı.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Selin’in hamilelik haberinden sonra Serkan’dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise, Eda’nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda’nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır. Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan’dır. Eda ise, Selin’in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi? Yoksa her şey bir oyun mu?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM ÖZET

Eda ve Serkan havaalanında karşılaşırlar ama hiç umulmadık bir şekilde... Serkan’ın rahatsızlığı Eda’yı derinden etkilemiştir ve zor bir karar vermek zorundadır.

Diğer taraftan Selin vazgeçmemeye kararlıdır. Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan’ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya iter. Serkan’ın yeni kararları herkesi şaşkına çevirmiştir. Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi?



