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Senaryosu ifşa edilmişti! Yalı Çapkını'nda işler beklendiği gibi gitmedi! O ismin vedası erkene alındı! Reytingler artmazsa...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.11.2024 11:25
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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda yeni sezonda işler beklenildiği gibi gitmedi. Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yaşadığı ayrılık süreci reytingleri iyice düşürdü. Diziye yeni sezonda dahil olan isimler de tek tek projeye veda etti. Reytingler artmazsa Yalı Çapkını için final çanları çalmaya başlayacak gibi...

Senaryosu ifşa edilmişti! Yalı Çapkını'nda işler beklendiği gibi gitmedi! O ismin vedası erkene alındı! Reytingler artmazsa...

Geçtiğimiz sezon cuma akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda seyircisini pek tatmin edemedi.

Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakteri ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin yaşadığı ayrılık süreci reytingleri düşürdü.

SENARYOSU İFŞA OLMUŞTU

Bu duruma kayıtsız kalamayan Gülseren Budayıcıoğlu senaryoyu ifşa etmiş ve ''Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız.'' demişti.

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Dizide tam Seyran ve Ferit aşkı yeniden işlenmeye başlanmıştı ki bu defa yaşanan ayrılıklar gündeme geldi. Dizide, bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe veda etti.

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Projeye veda eden isimlerden biri de Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in olduğu öğrenildi. Yalı Çapkını'nda şaşırtan bir veda haberi daha geldi ve senaryoda en başından beri istenmeyen Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil'in diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

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VEDASI BİLE ERKENE ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun birkaç bölüm sonra planlanan vedası erkene alındı. Pelin Akil dün son kez sete çıktı. Reytingleri artmazsa yılbaşı sonrası biteceği konuşulan dizi için henüz netleşmiş bir final kararı ise alınmadı.

VEDA 3

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Pelin Akil yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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