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Senaryosunun çalıntı olduğu iddia edilmişti! İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka'nın pavyon itirafı gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 09:55 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren İnci Taneleri dizisi her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Yılmaz Erdoğan'ı 20 yıl sonra televizyona döndüren dizi hakkında 'çalıntı' iddiaları gündeme geldi. Dizinin kadrosunda yer alan Kubilay Aka bu iddialar hakkında konuşurken pavyon itirafı dikkat çekti.

Senaryosunun çalıntı olduğu iddia edilmişti! İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka'nın pavyon itirafı gündem oldu

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken İnci Taneleri dizisi özellikle pavyon sahneleriyle gündemden düşmüyor. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri dansıyla büyük beğeni topluyor.

Her sahnesi olay olan dizi hakkında senaryosunun çalıntı olduğuna dair iddialar da gündeme geldi. YouTube üzerinde dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner, "İnci Taneleri" ve Şener Şen, Meltem Cumbul ile Timuçin Esen’in rol aldığı "Gönül Yarası" filmi arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü. Meltem Cumbul'da İnci Taneleri dizisini Gönül Yarasına çok benzettiğini söyledi.

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'ÇALMAYA İHTİYACI YOK'

İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka dizinin 'Gönül Yarası' filminden esinlenmesi iddialarına, "Yılmaz Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin en iyi senaristi. Çoğu senarist onun öğrencisi... Çalmaya ihtiyacı yok. Kalbiyle yazan biri. Yılmaz Erdoğan'ı böyle bir şeyle suçlayıp, yargılamayalım. Birçok film birbirine benziyor. Ben çalıntı olduğunu sanmıyorum. Zaten Yılmaz Erdoğan emeğe saygılı biridir" yanıtını verdi.

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PAVYON İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre Aka, "Daha önce pavyona gittiniz mi?" sorusuna, "Gitmedim. Ama merak ediyorum. İleride beni inşallah pavyonda çekmezsiniz" diyerek yanıt verdi.

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