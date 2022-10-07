MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şenay Gürler torununu anlattı! "Bana ismimle sesleniyor"

Şenay Gürler torununu anlattı! "Bana ismimle sesleniyor"

07.10.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ‘Empati' programında konuğu başarılı oyuncu Şenay Gürler oldu. Gürler, yaşanmış hikayelere empati kurarken, konu özel hayatına da geldi. 56 yaşındaki başarılı oyuncu, anneanne olduğunu söyledi.

Şenay Gürler torununu anlattı! "Bana ismimle sesleniyor"

Ahmet Mümtaz Taylan "Kimse inanmayacak belki ama sen genç yaşta anneanne oldun" diye konuya girince Şenay Gürler gülümseyerek cevap verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan "Kimse inanmayacak belki ama sen genç yaşta anneanne oldun" diye konuya girince Şenay Gürler gülümseyerek cevap verdi.

Ekran görüntüsü 2022-10-07 083202

"O zaten bana Şenay diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum, görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-10-07 083127

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi! Acı haber geldiKurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi! Acı haber geldi
22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı
Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...
Anahtar Kelimeler:
Şenay Gürler Oyuncu anne yaşında söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Sitenin önü savaş alanın döndü! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler

Sitenin önü savaş alanın döndü! Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Ordu'da dehşete düşüren olay: Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu!

Ordu'da dehşete düşüren olay: Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu!

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.