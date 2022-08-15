Senden Daha Güzel 10. bölüm fragmanı! Senden Daha Güzel son bölümde neler yaşandı?

Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi ilgiyle takip ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi dizisi Senden Daha Güzel'in yeni bölüm fargmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Senden Daha Güzel yeni bölüm fragman ve son bölüm yaşananlar.

SENDEN DAHA GÜZEL 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI - EFSUN BEN EVLİYİM!

Senden Daha Güzel dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Senden Daha Güzel 10. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SENDEN DAHA GÜZEL 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Efsun Emir'in yaralanması sonrasında hayattaki en büyük travmasıyla karşı karşıya kalır. Efsun yıllar sonra ilk kez cerrahi bir müdahalede bulunurken yaşanan kazanın Emir'de kalıcı bir etkisi olup olmayacağı ise bilinmez. Öte yandan Efsun ve Emir'in nişanlı olduklarına dair söyledikleri yalan sadece bulundukları bölgede değil İstanbul'daki klinikte de ciddi sonuçlara yol açar. Efsun'un babasının bir anda kliniğe gelmesi Efsun'u endişelendirirken beraberinde beklenmedik olaylar yaşanır.



