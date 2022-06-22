Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'u Cemre Baysel bakın aslen nereliymiş!

Yeşil Deniz dizisiyle televizyon sektörüne atılan ve sonrasında İsimsizler, Baht Oyunu gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Cemre Baysel, şimdilerde Senden Daha Güzel dizisinde Burak Çelik ile başrolde yer alıyor. Baysel'in memleketini öğrenen ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

SENDEN DAHA GÜZEL'İN EFSUN'U CEMRE BAYSEL BAKIN ASLEN NERELİYMİŞ!

Güzel oyuncu, geçtiğimiz dönemlerde Baht Oyunu dizisindeki rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile birlikteliğiyle gündeme geliyordu.

Baht Oyunu sonrası yeni bir yaz dizisiyle ekranlara dönen isim, Senden Daha Güzel dizisinde Antepli bir dermatologu canlandırıyor.

Yaşı ve özel hayatı hayranları tarafından çokça merak edilen Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi.

23 yaşındaki genç isim, İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri'nde Yılın En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Ünlü isim, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ise Yükselen Yıldız Ödülü, En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ve En İyi Dizi Çifti gibi ödüllere sahiptir.

Baysel'in memleketi de merak ediliyor. Ünlü oyuncu aslen İzmirlidir.

Eğitimini Ege Üniversitesi'nde alan isim 2018-2019 yılları arasında ekrana gelen Elimi Bırakma dizisinde de Melis karakterini canlandırmıştı.



