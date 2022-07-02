Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'unun giydiği çok beğenilen mini elbiseye alternatif öneriler

Tarzıyla trendlere yön veren dizi oyuncularının her giydiği, mercek altına alınarak inceleniyor. En çok izlenen ve konuşulan diziler arasında bulunan Senden Daha Güzel'in başrolü Efsun'un giydiği sarı mini elbise, izleyenlerinin beğenisini kazandı. Eğer siz de halter yakalı elbiseyi beğendiyseniz doğru yerdesiniz. Şık modelin uygun fiyatlı alternatiflerine yer verdiğimiz yazımızı incelemeden geçmeyin!

1. Yumuşak kumaşıyla sizi saran: Sytaun Yuvarlak Yaka Mini Elbise

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Büyüleyici güzelliğinizi ortaya çıkaracak Sytaun Yuvarlak Yaka Mini Elbise, omuzlarınızı açıkta bırakarak sizi daha hoş bir görünüme kavuşturur. Kesimi ve modeliyle Senden Daha Güzel dizisinin Efsun karakterinin giydiği sarı elbiseye alternatif olabilecek model, yaz kombinlerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek! Bele oturan büzgülü kemeri ile belinizin inceliğini ortaya çıkaran elbise, daha zarif görünmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Pembenin yanı sıra mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri de mevcut. Yaz aylarının kurtarıcısı olacak modeli elbise dolabınıza dâhil eklemeye ne dersiniz?

2. Canlı renk tonları: Güneşkızı Hardal Halter Yaka Kendinden Kemerli Elbise

Canlı renk tonları ile içinizdeki enerjiyi dışarıya yansıtmanızı sağlayan Güneşkızı Hardal Halter Yaka Kendinden Kemerli Elbise, modeli ve tarzıyla Efsun karakterinin dizide giydiği elbiseye fazlasıyla benziyor. Pamuk ve içeren kumaş türü sayesinde nefes aldığı için yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak elbise, terletmiyor ve üzerinizde yokmuş kadar rahat hissetmenizi sağlıyor. Hardal, mavi ve kiremit renk seçenekleriyle dolabınızın favorileri arasına girecek elbise, diz hizasında biten boyuyla oldukça zarif bir silüet vadediyor. Günlük giyiminizi taçlandıracak modele şans vermeye ne dersiniz?

3. Kendinizi kusursuz hissedin: Koton Parti Elbisesi

Kendinizi kusursuz ve daha çekici hissetmenizi sağlayacak Koton Parti Elbisesi, yaz aylarında vazgeçemediğiniz ürünlerden biri olacak! Jarse kumaşa sahip elbise, âdeta üzerinizden akıp giderek konforlu hissettiriyor. Kendinden parlak hoş dokusu, omuzları açıkta bırakan tasarımı, mini boyu ve göğüs bölgesindeki pencere detayı sayesinde çekici duruşunuzu vurguluyor. Eşsiz renk tonu ile hem gündüz hem gece şıklığında tercih edilebiliyor. Bele oturan kendinden büzgülü kemeri ise daha fit görünmenize yardım ediyor. Dökümlü duruşuyla hoş bir görünüm vadeden elbise ile şıklığınızı tamamlamaya hazır olun!

4. Özel günlerde ve günlük hayatta giyebileceğiniz: Balo Halter Yaka Elbise

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz şıklığa sahip Balo Halter Yaka Elbise ile tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır mısınız? Boyundan arkaya uzanan ince ip askılı elbise, diz üstü boyu ve düz kesimi sayesinde güzelliğinizi vurguluyor. Ayarlanabilen askıları sayesinde bedeninize uyum sağlıyor. Esnek örme kumaş türü ile ara bedende olan kadınlara rahatlıkla uyum sağlayabilen parça, iç göstermiyor ve rahat kullanılıyor. Siz de 5 farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun modeli kolayca seçebilir, bulunduğunuz her ortamda güzelliğinizle göz kamaştırabilirsiniz.

5. Uzun model arayanlara: Hatije Sarı Çıtır Çiçek Desenli Elbise

''Efsun'un giydiği elbiseyi çok beğendim ama daha uzun bir model arıyorum.'' diyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. %100 pamuklu viskon kumaştan üretilen Hatije Kadın Sarı Çıtır Çiçek Desenli Elbise, yaz aylarında gözde ürünleriniz arasına girebilir. Kaliteli kumaşı ile yaz sıcaklarında terletmeyen elbise; çiçek desenleri ve diz altında biten midi boyuyla oldukça zarif bir görünüm sergiliyor. Eteğinde yer alan fırfır detayları, elbisenin modeline hareket katıyor. Kendinden kemerli yapısı sayesinde bele oturan elbise ile günlük giyimde stilinizi yansıtmaya ne dersiniz?

6. Şık ve sevimli görünmek isteyenlere: BALLAD Kolsuz Polka Nokta Baskılı Mini Elbise

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Şık ve sevimli görünmek isteyen kadınlar, sizi buraya alalım! BALLAD Kolsuz Polka Nokta Baskılı Mini Elbise, vücudunuzun güzelliğini kusursuz şekilde tamamlayarak öz güveninizi arttırır. Omuzları açık bırakan halter yaka elbise, Efsun'un dizide giydiği elbiseye alternatif olabilir. Kendinden kemerli tasarımı sayesinde belinize oturan ve kum saati formunda görünmenizi sağlayan model, dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalardan biri. Kat görünümlü pileli eteği, mini boyu, sarı rengiyle kendinizi daha genç ve enerjik hissedeceğiniz parça için elbise dolabınızda mutlaka yer açın!

7. İç açan modeli ile: TRENDYOLMİLLA Sarı Boyundan Bağlamalı Elbise

Üzerinizde baharın cıvıltısını taşımaya ne dersiniz? ''Tabii ki evet derim.'' diyorsanız sizi, baharın canlandıran enerjisini yansıtan TRENDYOLMİLLA Sarı Boyundan Bağlamalı Elbise ile tanıştıralım. Model astarlı olduğu için iç göstermiyor ve tüm gün rahatlıkla giyilebiliyor. Efsun'un giydiği modele kıyasla vücudunuzu daha çok saracak elbise, diz üstünde biten eteğiyle bacak boyunuzun daha uzun görünmesine yardım ediyor. Halter yaka tasarımıyla omuzlarınızın güzelliğini vurguluyor. Zarif çiçek desenleriyle stilinize şık bir dokunuş yapacak modele günlük kombinlerinizde yer vermeye hazır mısınız?

8. Zarif detaylardan hoşlananlara: Bershka Halter Yaka Mini Elbise

Bershka Halter Yaka Mini Elbise, eşsiz tasarımı ile fiziğinizi kusursuz bir görünüme kavuşturuyor. Saten kumaşa sahip elbise, özel günlerde prensesler gibi hissettiriyor. Kroşe yakalı model, bele oturan kesimi sayesinde daha formda görünmenize yardım ediyor. Eşsiz renk tonu ve göğsündeki detaylarla dikkat çeken elbise, mini boyuyla daha uzun görünmenizi sağlıyor. Topuklu ayakkabı, uzun küpe ve clutch çantayla kombin yaparak özel günlerde; sneaker ve bucket çanta ile tamamlayarak gündelik hayatta kullanabileceğiniz elbiseye göz atmadan karar vermeyin deriz.

9. Efsun şıklığı sizi bekliyor: Fabrika Ym-19 Bisiklet Yaka Basic Düz Sarı Kadın Elbise

Efsun'un giydiği modele neredeyse bire bir benzeyen Fabrika Ym-19 Bisiklet Yaka Basic Düz Sarı Kadın Elbise; mini boyu, halter yakası ve belindeki kemerle oldukça zarif görünüyor. Sırtında yer alan pencere detayı, modele hareket katıyor. Eşsiz duruşuyla her ortama uyum sağlayan modeli dilerseniz ince uzun topuklu siyah stiletto, gold renkli küpe ve gold siyah detaylı çanta ile tamamlayarak özel davetlere katılabilirsiniz. Dilerseniz sandalet ya da sneaker ile kullanarak günlük kombinlere uyarlayabilirsiniz. Yaz aylarında kurtarıcınız olacak modeli incelemeden geçmeyin!

10. Toprak tonları sevenlere: TRENDYOLMİLLA Limited Edition Taba Halter Yaka Volanlı Elbise

Toprak tonlarını sevenlerin bayılacağı TRENDYOLMİLLA Limited Edition Taba Halter Yaka Volanlı Elbise, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Modeli ve yaka kesimi ile Efsun'un giydiği elbiseye alternatif olabilecek ürün, nefes alan kaliteli kumaşı sayesinde yaz sıcaklarında terletmiyor. Bele oturan ve kendinden kemerli olan elbise, daha zayıf görünmenize destek oluyor. Kemerinde yer alan düğme detayları, modele hareket katıyor. Ekru ve taba renk seçenekleriyle canlı renklerden kaçınanların tercih edebileceği elbise, geniş beden skalası ile sizi bekliyor. Acele edin!