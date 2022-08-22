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Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel'in annesi güzelliğiyle büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

22.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinde doktor Efsun karakterini canlandıran Cemre Baysel oyunculuk performansıyla oldukça beğenilirken, ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Baysel, bu kez annesi ile çekildiği fotoğrafıyla gündem oldu. Güzel ismin annesi ile olan benzerliği ise şaşırttı.

Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel'in annesi güzelliğiyle büyüledi! Benzerlikleri şaşırttı

Daha önce Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile rol alan Cemre Baysel, şimdilerde FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat veriyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulan ünlü isim, annesiyle birlikte paylaşımda bulundu.

SENDEN DAHA GÜZEL'İN EFSUN'UNUN ANNESİNE BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI!

Baysel, bu kez beyaz elbise giyerek annesi ile birlikte poz verdi.

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Annesi ile çekildiği fotoğrafını takipçileriyle paylaşan isim, paylaşımına konuk olacağı programın saat ve tarihini de yazarak "Canım annem. Canım dostlarım, küçük kız kardeşlerini yine yalnız bırakmadılar. İyi ki varsınız." notunu düştü.

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Göz makyajı ve parlak rujuyla dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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Takipçilerinden Baysel'e "Makyajı çok güzel olmuş" "Güzelleri güzelim", "Barbie" gibi pek çok yorum gelirken, ünlü ismin annesine olan benzerliği ise şaşırttı.

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ANNESİNİN GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Baysel'in annesinin gençliği ve güzelliği de dikkat çekti.

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İşte Senden Daha Güzel dizisinin Efsun'u Cemre Baysel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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