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  4. 'Senden şarkıcı olmaz sözleri çıldırttı!' Çekilen klibi beğenmedi yönetmenle canlı yayında yüzleşti! Esra Ezmeci bile ne diyeceğini şaşırdı

'Senden şarkıcı olmaz sözleri çıldırttı!' Çekilen klibi beğenmedi yönetmenle canlı yayında yüzleşti! Esra Ezmeci bile ne diyeceğini şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 11:41
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı konukları ve işlediği konularla sık sık gündeme geliyor. Programa bu defa şarkıcı olma hayalleri kuran çöp toplayıcısı Ebru Hanım damga vurdu. Ebru Hanım yönetmenden şikayetçi oldu ve parasını geri alabilmek için Ezmeci'den yardım istedi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

'Senden şarkıcı olmaz sözleri çıldırttı!' Çekilen klibi beğenmedi yönetmenle canlı yayında yüzleşti! Esra Ezmeci bile ne diyeceğini şaşırdı

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Programa bu defa şarkıcı olmak isteyen Ebru Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

'Benim klibimi yönetmen hiç iyi çekmedi. Sesimi de kötü çıkardı ve sonrasında benim 75 bin TL mi aldı' diyen Ebru Hanım, Esra Ezmeci'den yardım istedi.

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'SESİ BIRAK...'

Canlı yayında Esra Ezmeci'nin yardımıyla parasına kavuşan Ebru Hanım yine 'Ben mağdurum. Klip için gittim ortada klip yok' diyerek isyan etti. Klibi çeken yönetmenle yüzleşen Ebru Hanım 'Sesi bırak. Ortada klip yok. Müzik alt yapım yok. Montaj yapmamışsın. Hadi sesimi bırak. Eksik melodi yapmış. Sesi boşver.' diyerek sinirlendi.

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Canlı yayına Ebru'nun sesinin değerlendirilmesi için Emel Sayın, Bülent Ersoy gibi isimlerle çalışan Ses Mühendisi Gökhan Bey davet edildi.

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ESRA EZMECİ ŞAŞIRDI

Gökhan Bey, Ebru Hanım'a 'Sizin sesiniz şarkı yapmak için müsait değil' deyince Ebru Hanım çıldırdı. Şarkısını seslendiren Ebru Hanım'ın performansını bitince Esra Ezmeci bile ne diyeceğini bilemedi ve 'biraz bu şiir gibi geldi bana. Niye öyle şiir gibi söylüyorsun?' diye sordu.

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O ANLAR GÜNDEM OLDU

Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu. Ebru Hanım'a sosyal medyada yapılan yorumlarda; 'Sesi hiç güzel değil', 'Herkes ünlü olma peşinde' gibi yorumlar yapıldı.


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Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan
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