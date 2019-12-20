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Senegalli turiste hakaret eden taksiciye para cezası

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Senagalli turist Ousmane Alyly Atatürk Havalimanı’ndan bindiği takside şoförün hakaret, tehdit ve ayrımcılık içeren konuşmaları karşısında mahkemeye başvurdu. Senegalli turiste davranışları cep telefonu kamerasına da yansıyan taksici Osman Keleş, çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Atatürk Havalimanından 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly’e yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş’in 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Osman Keleş ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki Ousmane Alyly ile avukatı Yener Şahin’in mazeret dilekçesi sunduğu kaydedildi.

'BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Sanık Osman Keleş’in kasten ayrımcılık yapmadığına ilişkin beyanda bulunan avukatı, “O tarihte daha önce de arz ettiğimiz üzere yurt dışındaki bir ülkede Müslümanların ve Türk uyruklu vatandaşlarımızın da bir cami içerisinde hunharca öldürülmesinin acısının, kederinin sıcak olduğu bir durumda müştekinin kendisine karşı lakayt beyanları olduğundan müvekkil de karşılık vermiştir. Başkaca da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Osman Keleş, “Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Osman Keleş’in ‘Tehdit’ ve ‘Kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ suçlarını işlediğine ilişkin unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanık Osman Keleş, ‘Hakaret’ suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

TEHDİT, HAKARET VE AYRIMCILIKTAN 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taksi şoförü Osman Keleş hakkında ‘Tehdit’, ‘Kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ ve ‘Hakaret' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
turist Atatürk Havalimanı Taksi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
atın, 2 sene yatsın bi.
SORA GEL TAKSİYE BIN !!! MELEKETİN YÜZKARASI BÖYLE INSANLAR ! ADİ İNSANA BAK YAHU !!!!
Müşterin aracına binmiş ve sen dırdır edip duran kişisin.Yok terörist yok polise götürecekmiş birde utanmadan sıkılmadan ücretinin haricinde BAHŞİŞ İSTİYOR.Bre KELEŞ sen bu ülkenin ve TAKSİZİ ESNAFININ YÜZKARASISIN. YETKİLİLERE SESLENİYORUM BU KİŞİNİN TAKSİ HİZMETİ VERMESİNİ İPTAL EDİN.Bir daha başka birine bu şekilde edepsizlik yapamasın.
idam şart.
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