Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla romantik bir poz verdi.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.



