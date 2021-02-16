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Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

16.02.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kız arkadaşıyla geçirdi. Sanem Kuyucuoğlu geçtiğimiz gün, yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu.

Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla romantik bir poz verdi.

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2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

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