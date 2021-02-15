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Senem Kuyucuoğlu'ndan itiraflar! Senem Kuyucuoğlu kimdir? 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

15.02.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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Senem Kuyucuoğlu'ndan itiraflar! Senem Kuyucuoğlu kimdir? 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu Katarsis'teki açıklamalarıyla gündem oldu. Uyuşturucu kullanırken ifşa edilen Senem Kuyucuoğlu "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim" dedi. Senem Kuyucuoğlu merak konusu oldu.

EXXEN’de yayınlanan Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programına, 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu konuk oldu ve ilk kez tüm hayat öyküsünü anlattı.

Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışılan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu, çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ayrıntılarıyla paylaştı.

"YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN UTANMADIM"

Birçok insan tarafından yargılandığı dönemde içine kapandığını ifade eden Senem Kuyucoğlu; "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı ve bunlarla gurur duyuyorum çünkü bunlar beni ben yapan şeyler. Utandığım tek şey şu oldu: kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Beni oraya doğru ittiler. Kendime bunu yakıştıramadım" dedi.

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"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

"İKİ HAFTADA 10 KİLO VERDİM"

Senem Kuyucuoğlu, yarışma dönemini şu sözlerle anlattı: "Güzellik kraliçesi olduğum zamanı hatırladıkça gülüyorum. Aradan 10 yıl geçmiş. Piyasaya küçük yaşta girdiğim için, benim yaşımda olan insanlar daha yeni yeni bir yere gelmeye başlarken ben ise kariyerimin zirvesini de gördüm bitişini de gördüm. O yüzden bana bir tebessüm yaratıyor. 17 yaşında Best Model seçildim. Benden başka birisi seçilseydi yataklardan çıkamazdım. Yarışmaya katılabilmek için 2 haftada 10 kilo verdim. Ardından da dünya ikincisi ve Miss Turkey ikincisi oldum. "

"Yarışma için o kadar hırs yaptım ki kazanmak için kilo verdim, günlerce uyumadım, sabahın 6'sında spor yaptım, çok çaba sarf ettim" diyen Kuyucuoğlu, "Bu kadar çok çabaladığım şeyi o kadar kolay elimden aldılar ki! Tek bir haber ile her şey elimden gitti. O an çıkıp ben mesleğimi ve hayatımı seviyorum, bunları hata olarak yapmış olabilirim diyemedim. Yaptım ve bitti" açıklamasında bulundu.

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Çocukluğunu ve anne babası ile olan ilişkisini samimi ve çarpıcı bir şekilde anlatan Senem Kuyucuoğlu, babasının annesini aldattığı fotoğrafları gördüğünü ve o dönem onu öldürmek istediğini ifade etti.

'BİLEKLERİMİ TEL TOKAYLA KESİYORDUM'

Kuyucuoğlu, "İçimde babama karşı inanılmaz bir öfke vardı. Şiddet iyi bir şey değil diyorlar. O zamanlar benim için şiddet hayatta uygulanabilecek en güzel şeydi. Bunu bir yerden çıkarmam gerekiyordu. Anlatamadığım için en kolay yol şiddetti. Kimseye yapamayacağım için kendime yapıyordum. Kafamı duvarlara vuruyor, bileklerimi tel tokalarla kesiyor, ağaçlara kafamı vurarak kendi canımı yakıyordum" dedi.

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Kuyucuoğlu intiharını ise şu sözlerle anlattı; "Beni daha da mağdur gösterip neden gençliğimi elimden alıyorsunuz. Mutfağa gidip su alacağım demek ile eve gidip kendimi öldüreceğim kararı benim için aynıydı. O kadar nettim ki ailemi uğurladım ve her şeyi hazırlayıp ilaçların hepsini içtim."

"Şu an başıma bir şey gelse parmağım kesilecek diye korkuyorum 17 yaşımda hayatımdan vazgeçtim" diyen manken, "Üç gün yoğun bakımda yattım. Cinsel yönden ne olduğumun farkında değildim, hayat açısından ne yapmak istediğimi bilmiyordum. O zamana kadar olan şeyler beni öyle bir noktaya getirdi ki bu kadar bana yeter deyip çekip gitmek istedim" dedi.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Modellik yapan ve güzellik yarışmalarında derece alan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etmiştir. Son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştır.

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Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.

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Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.

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