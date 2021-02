Senem Kuyucuoğlu'ndan itiraflar! Senem Kuyucuoğlu kimdir? 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

"Yarışma için o kadar hırs yaptım ki kazanmak için kilo verdim, günlerce uyumadım, sabahın 6'sında spor yaptım, çok çaba sarf ettim" diyen Kuyucuoğlu, "Bu kadar çok çabaladığım şeyi o kadar kolay elimden aldılar ki! Tek bir haber ile her şey elimden gitti. O an çıkıp ben mesleğimi ve hayatımı seviyorum, bunları hata olarak yapmış olabilirim diyemedim. Yaptım ve bitti" açıklamasında bulundu.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Modellik yapan ve güzellik yarışmalarında derece alan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil etmiştir. Son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştır.

Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.