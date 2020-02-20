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Şener Şen'li Zengin Mutfağı’ndan 100. oyun kutlaması

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.02.2020 20:12 | Son Güncelleme

Büyük usta Şener Şen’in geçtiğimiz sezon başlayan ve aralıksız kapalı gişe devam eden oyunu ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı’, 100. temsili ile bu hafta tiyatroseverlerle buluştu. DasDas prodüksiyonuyla sahneye koyulan oyunun tüm ekibi ve oyuncuları 100. oyunu DasDas çalışanlarıyla beraber kutladı.

Şener Şen'li Zengin Mutfağı’ndan 100. oyun kutlaması

Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ seyircilerin yoğun ilgisiyle DasDas’ta her ay sahnelenmeye devam ediyor. Şubat biletleri haftalar öncesinde tükenen Zengin Mutfağı’nın 100. oyun kutlaması dün gerçekleşti. Başta usta isim Şener Şen olmak üzere tüm oyuncular ve DasDas ekibi bir araya gelip sahnede pasta keserek 100. oyunun mutluluğunu paylaştılar. DasDas’ın kurucu ortaklarından Mert Fırat ve Koray Candemir de 100 kapalı gişe oyunu deviren ekibin kutlamasına katıldı.

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İstanbul dışında birçok farklı şehirde de sanatseverlerle buluşan ‘Zengin Mutfağı’, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

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DasDas prodüksiyonu ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ oyununun Mart ayı biletleri çok yakında DasDas gişe ve web sitesi ile Mobilet’te satışta olacak.

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Anahtar Kelimeler:
zengin mutfağı, şener şen,

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