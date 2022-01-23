Şener Şen ve İlyas Salman buluştu: Kırk altı yıllık dostum gelmiş

Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın sevilen filmlerinde birlikte başrol oynayan Şener Şen ve İlyas Salman yeniden bir araya geldi.

İLYAS SALMAN'I EVİNDE ZİYARET ETTİ

Usta sanatçı Şener Şen, İlyas Salman'ı evinde ziyaret etti. İlyas Salman birlikte çekilen bir kareyi "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Usta oyuncular Şener Şen ile İlyas Salman'ın bir süredir küs oldukları öne sürülmüştü. Küs oldukları dönem Şener Şen'in, yakın çevresinde İlyas Salman'ın adını bile anılmasını yasakladığı iddia edilmişti.





