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Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile Harbiye Açıkhava'da!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 16:05 | Son Güncelleme

Büyük usta Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan, DasDas’ın kapalı gişe oyunu, ‘Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ turneye çıkmaya hazırlanıyor. Biletleri tükenmek üzere olan oyun Haziran ayında ilk olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na konuk olacak.

Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile Harbiye Açıkhava'da!

Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve yaşam merkezi ‘DasDas’ın geçtiğimiz sene Aralık ayında prömiyerini yapan oyunu ‘Zengin Mutfağı’ yaz turnesine hazırlanıyor. Anadolu Efes’in katkılarıyla tiyatroseverlerle buluşan oyun ilk olarak 18 ve 19 Haziran’da İstanbul’da Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na misafir olacak. ‘Zengin Mutfağı’ yaz turnesine Ağustos ayında Bursa, Altınoluk, İzmir, Ayvalık, Aydın, Denizli ve Antalya ile devam edecek.

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Şener Şen’in 40 yıl aradan sonra yeniden sahnelediği, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan Vasıf Öngören imzası taşıyan oyunda usta oyuncuya Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli, genç oyuncular eşlik ediyor.

Zengin Mutfağı_Ali Güler (3)

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin birçok iline gidecek olan, Anadolu Efes'in katkılarıyla sahnelenen DasDas prodüksiyonu ‘Zengin Mutfağı’ oyununun tüm İstanbul ve turne biletleri Biletix’te satışta…

Zengin Mutfağı_Ali Güler (1)

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şener şen zengin mutfağı

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