Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması

Önceden yaptığı doğru tahminlerle gündem olan Deprem bilinci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir 'Marmara' açıklaması geldi. Dinleyicilere derin bir 'oh' çektiren Üşümezsoy neden büyük deprem beklemediğini fayları sıralayarak anlattı.

Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması
Ufuk Dağ

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de Marmara’daki olası deprem senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir depremi tetikleyecek stres birikimine sahip olmadığını belirtti. Diğer faylarla ilgili de açıklamalardan bulunan Üşümezsoy neden büyük deprem beklemediğini de açıkladı.

Şener Üşümezsoy dan yüreklere su serpen Marmara açıklaması 1

Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı;

Yalova–Çınarcık– Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti.

"KIRILAN FAY YENİDEN KIRILMAZ"

Marmara’daki gerçek risk Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif faydı, ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı.

"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK"

O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fay da “ölü fay”.

Marmara’da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişi hayatını kaybettiSri Lanka'da Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişi hayatını kaybetti
Muşlu Rüstem dede 50 yıldır sadece gofretle besleniyor! "Yokuşa vursa dağa çıkar"Muşlu Rüstem dede 50 yıldır sadece gofretle besleniyor! "Yokuşa vursa dağa çıkar"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Marmara şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.