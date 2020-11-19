Seni Çok Bekledim'den aile pozu

Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Özcan Deniz’in “Kadir” karakteri ile ekrana geleceği Seni Çok Bekledim’de, Lila Gürmen (Mihre) ve İlhan Şen ile (Erol) verilen poza beğeni yağdı.

Seni Çok Bekledim, senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, yönetmenliğini Şahin Altuğ’un üstlendiği Seni Çok Bekledim, yakında Star ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizide abi ve kardeş olarak göreceğimiz başarılı oyuncu Özcan Deniz (Kadir) ve İlhan Şen’in (Erol) annesini canlandıran Lila Gürmen (Mihre) ile olan aile sahneleri çok konuşulacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.



