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Seni Çok Bekledim dizisinde Türkü Turan hangi rolde oynayacak? Zahide karakterini anlattı

24.11.2020 21:04 | Son Güncelleme:
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Seni Çok Bekledim dizisinde Türkü Turan hangi rolde oynayacak? Zahide karakterini anlattı

Star’ın yeni dizisi, ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide ünlü oyuncu Türkü Turan ‘Zahide’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Erzincan’dan Katar’a, Katar’dan İstanbul’a uzanan tutkulu bir aşk hikayesinin konu edileceği “Seni Çok Bekledim”in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’in yapımcılığını Skala Yapım ve Dnz Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor.

“ONUN HEYECANINA ORTAK OLDUM”

Seni Çok Bekledim’de “Zahide” karakteri ile seyirci karşısına çıkacak olan Türkü Turan, dizideki rolünü anlattı. Türkü Turan; “Projeyi Özcan Deniz'den dinlerken, hemen onun heyecanına ortak oldum. Yaptığı şeye bu kadar inanan insanlarla beraber aynı projede olmak çok keyifli. Rol de şimdiye kadar canlandırdıklarımdan çok farklı ve kendi içinde beni zorlayacak noktaları olduğu için kabul ettim” dedi.

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“TÜM KARAKTERLER BİRBİRLERİNİ ETKİLİYOR”

Senaryoda en sevdiği şeylerden birinin, tüm karakterlerin birbirlerini bir noktada etkilemeleri olduğunu söyleyen Turan “Hepsinin kendi hikayelerinin içinden ana hikayeye bağlanış süreçlerini izlemek heyecan verici olacak. Zahide’nin bu hikayedeki süreci ailesiyle birlikte Erzincan’dan İstanbul’a gelişiyle başlıyor. Naif, temiz kalpli ve sevecen bir kadın. Kocasına aşık, Hayattaki tek isteği ailesiyle birlikte huzur içinde yaşamını sürdürmek. Hikayelerdeki tesadüfler genelde olayları bağlamak için kullanılır. Fakat gerçek hayatta bu gibi şeyler insanları dönüştürdüğü için önemlidir. Ancak başımıza gelen bütün rastlantıların sonunda şu anki halimiz olabiliyoruz. Hikayenin farkı, içindeki her bağın bu duygunun etrafında dolaşması” dedi.

Çocuklarla iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen oyuncu ilk kez Seni Çok Bekledim’de anne olarak izleyici karşısına çıkacak.

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