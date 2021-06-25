Senin için keyifli atıştırmalıklarla Amazon Prime dizilerini eşleştirdik...

Diziler hayatımızın vazgeçilmez eğlencesi haline geldi. Evde geçirilen günleri daha çekilir hale getirmek için takip ettiğimiz dizileri izlerken atıştırmadan da duramıyoruz. Gelin Amazon Prime dizileriyle keyif yaparken araştıracağınız lezzetlere birlikte bakalım hangi atıştırmalık hangi diziyle iyi gider öğrenelim…

1- Çerezza sinema peynir soğan parti boy ve ‘The Boys’ keyfi

Bu diziyi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız paket çabuk bitmesin keyfim sürsün derseniz Çerezza Sinema Peynir Soğan Parti Boy harika bir seçim olacak bize güvenebilirsiniz.

2- Ülker Rulokat Fındıklı ve 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Komedi sevenler için güzel bir tavsiye olabilecek bu dizi ev hanımının komedyene dönüşme hikayesini anlatıyor. Damağınızda hoş bir tat bırakan diziyi Ülker Rulokat Fındıklı ile izleyerek iki kat keyifli hale getirebilirsiniz.

3- Eti Gong Pops ve ‘Undone’

3D ve 2D animasyonlardan oluşan Undone yetişkinler için bir drama animasyon dizisi, drama sevenler için kaçırılmaması gereken bu sürükleyici diziyi Eti Gong Pops Baharat Çeşnili Mısır Ve Pirinç Patlağı doyasıya seyredebilirsiniz.

4- Çerezza Popcorn ve ‘Sneaky Pete’ serüveni

Breaking Bad’in yönetmeni Bryan Cranston ve House’un yönetmeni David Shore’un yönetmen koltuğunda oturduğu bir dolandırıcının kaçış serüvenini anlatan diziyi soluksuz izlerken tek ihtiyacınız Çerezza Popcorn Süper Boy Cips, çünkü sinema tadında mükemmel bir deneyim sizi bekliyor olacak.

5- Doritos Extreme Mexicano ile ‘Good Omens’ heyecanı

Nail Gaiman’ın müthiş kitaplarını okuyanlar bilirler ki merak her zaman üst seviyededir. Fantastik edebiyat eserinden uyarlanan bu dizide heyecan hep dorukta Doritos Extreme Mexicano Acı Baharatlı Süper Boy Mısır Cipsi ile heyecanı damağınızda da hissedebilirsiniz.

6- Eti Tutku ile ‘Modern Love’ romantik tatlı ikili

Romantik komedi filminin dizi hali aşk filmleri ve dizileri sevelerin kaçırmamsı gereken Modern Love’a en çok ne mi yakışır? Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi yakışır... Tatlı tatlı, lezzetli bir izleme keyfi için tavsiye ederiz.

7- Çerezza Kokteyl Süper Boy Cips eşliğinde ‘Carnival Row’

Fantastik severlerin gözdesi; Carnival Row ile karnaval tadında bir seyir için tavsiyemiz; Çerezza Kokteyl Süper Boy Cips ile her defasında farklı bir süpriz tat sizi bekliyor olacak tıpkı dizinin yeni bölümleri gibi...

8- Çerezza Tv Süt Mısır Süper Boy Cips ile sinema tadında ‘Electric Dreams’

Bilimkurgu izleyicileri için muhteşem bir deneyim sunan Electric Dreams her bölümde konu ve oyuncularıyla yenilenerek macerayı en üstte tutmayı sürdürüyor. Bu sürükleyici deneyimin parçası olmak size iyi gelecek, kendinizi sinemada hissetmek için ise önerimiz bir atıştırmalık var; Çerezza Tv Süt Mısır Süper Boy Cips ile eğlencenin tadını çıkarın.



