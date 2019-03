Şenol Güneş hedefi belirledi: FIFA sıralamasında ilk 10

"YARDIMCIYA İHTİYACIM YOK" Geçici bir göreve geldim. Şu an göreve gelirken, tek başıma çıplak geldim. Diğer antrenörlerin hepsinden bilgi aldım. Herkes bana yardım ediyor, yardımcıya ihtiyacım yok. Çünkü kavgaya zamanım yok. Savunma oturduktan sonra orta saha ve forvette işler kolaylaşıyor. Gol yiyip de gol atmıyorsan mağlup oluyorsun zaten. Bu 2 maçta kullanacağım oyuncu grubu iyiye işaret gösterirse Fransa ve İzlanda maçlarında da onları kullanırım.

"SANGARE'NİN TÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sangare'nin Türk mü, değil mi olduğunu bilmiyorum. Bülent hocayla konuştuk. Belki 1 sene sonra Sangare gelir, 1 numara olur. Rizespor'da Gökhan'ı beğeniyorum, Altay'ı da beğeniyorum. Orada bir sırat köprüsü var. Elimizde oynayan Sinan var, onu kenara alamazsınız bir kere. Serkan var, ona alternatif. Mert'in ödüllenmesi için değil sadece, olabilecek bir kaleci. Bu kısa dönemi geçmek istiyoruz. Bunu kavga unsuru yapmayın, ben kavga yapmam zaten. İki kaleci tecrübeli. İki de genç kalecim var. Uzun vadede bunların daha iyi olacağını düşünüyorum. Gökhan bunlardan biraz daha büyük. Uğurcan'ı tanımıyorum ama Muhammet'le çalıştım. Bu 4 kalecinin biri kadroya girmeyecek. Sayımız fazla.

Türkiye'nin her ili bizim, her sahası bizim. Biz neden büyük takımların sahasına gidemeyelim, taraftarlar tepki gösteriyormuş. Bunu ortadan kaldırmak için buradayız zaten. İstanbul'un göbeğinde bir stada, semte gidemeyeceksek şu an neden konuşuyoruz?