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Şenol Güneş'ten Başakşehir'e ziyaret

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Başakşehir'e ziyaret

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.

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