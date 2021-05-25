Şenol Güneş: Kulüp takımı çalıştırmak istemiyorum

Şenol Güneş, TRT Spor'da A Milli Futbol Takımı ile ilgili soruları yanıtladı. "BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDERİM" Beşiktaş'ı tebrik ediyorum hem kupa, hem lig şampiyonluğu için. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Kısır çekişmeye gerek yok, lig başladı, bitti. Seneye yeniden başlayacak, yeni şampiyon, yeni düşen takımlar olacak. "YERLİLER BURAYA SIĞMADI" Lille'in ayrı hikayesi var, 4 oyuncumuz var, 1'i genç, oynamıyor. Futbolu yorumlarken farklı açıdan bakmak lazım. Bizim yerliler buraya sığmadı, yabancıları buraya şampiyon yapsınlar diye aldık, bizim Türkler onları şampiyon yapıyor. "LILLE, 3 OYUNCUMUZU OYNATTI" 2 yerli, 1 yerli oyuncuyla şampiyonluğa giden takımlar var ama Lille 3 oyuncumuzu oynattı, orada onlar yabancı sayılırlar. Oyuncu üretmek önemli ama yeterli değil, sayımız çok az. "İTALYA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ" İtalya maçını çok önemsiyoruz ama sonuçtan çok oyun olarak önemli. O maçı kazandığımızda her şey bitmez. İtalya savunmayı da hücumu da çok iyi yapıyor. Geride baskıda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunların hepsini değerlendireceğiz. İsviçre hücum yönünde güçlü, Galler kontra atağı çok iyi yapıyor. Galler'i kimse önemsemiyor ama ben önemsiyorum.

"GRUBUN GÜÇLÜSÜ İTALYA" İtalya'yı yenersek herkes birinci, sonuncu olabilir. İtalya yenerse büyük avantaj kazanır. Grubun güçlüsü İtalya, oynayacağımız oyun ve alacağımız sonuç bize güzel şeyler sunabilir. Biz gruptan çıkmak istiyoruz, oyunumuzla da bunu göstermek zorundayız. Takıma hücumda katabileceğimiz oyuncular kim olabilir, buna bakıyoruz. Oyun formatı olarak belki 3'lü, 5'li defansı görmek istiyoruz. "DEMBA BA'YI İSTEMİŞTİM" İlk seneden sonra Demba Ba'yı almayı çok istiyordum, Cenk, Aboubakar, Demba Ba üçlüsü düşünüyordum. Açıktan içeri giren santrfor benim çok hoşuma gidiyor. Larin gibi, Kenan gibi oyuncular.. Mandzukic'i bir ara Juventus'ta solda kullandılar ki hiç yakıştırmazsın. Adam geriye de geldi, Cenk de bunu yaptı. Pozisyonlar alıştırılır. Form durumları belli olmayanlara bakacağım. "RANDIMAN VEREMİYORSA OLMAZ" Dorukhan çok yönlü bir oyuncu, dinamizmi de olursa kadroda olur. Abdülkadir uzun süredir oynamıyor ama olabilir. Halil geldi, Halil İbrahim geldi, Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Mahmut vardı mesela. Düşündüğün oyuncu randıman vermiyorsa ben onu alamam.

CANER VE RIDVAN SÖZLERİ Caner Erkin'i ben Beşiktaş'tayken de almamıştım kendi oyuncum olmasına rağmen. Bu sene başarılı ama hücum yönüyle başarılı. Rıdvan daha mı iyi, o tartışmanın içine girmem. Hücumda daha etkili olacağını düşünerek son maçlarda Caner ile oynadım. Onu mu alayım, Rıdvan'ı mı alayım veya bir başka oyuncu vardı, ben Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm. SERDAR DURSUN NEDEN YOK? Serdar Dursun koşuyor, hareketli, pres yapıyor, top saklıyor, o ligde de başarılı ve aynı ligde Kenan Karaman'dan fazla gol attı. Bu ölçüyü alırsan herkesi alırsın. Bu anlayışla milli takım oyuncusu olmaz. Benim hiç golcüm yok, Serdar mı, Adem mi, Muhammed mi derim ve hangisi iyi diye bakarım. Okan diye Bursaspor'da bir çocuk vardı, gol kralı oldu, o takımda Hakan vardı, almadım onu. Okan'ı aldım sonra, iyi de oynadı ama devam ettiremedi. Milli Takım oyuncusu olmak farklı. Burak, Kenan, Enes'i çıkarmam lazım. Enes'i niye çıkarmadım? Son dönemde oynuyor, gol de attı, takım savunmasında da iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştiri alabilir, 23 yaşında. Serdar Dursun 29 yaşında, Adem kaç yaşında? Hangisini alırsınız? Bir şey olsa, Serdar da aklımda, 3 oyuncu da var. Sivas'ta Uğur Çiftçi aklıma geldi, almadım. Rıdvan'ı kazanabilirsek bize avantaj dedim. Umut Meraş beklediğimin üstünde gitti.