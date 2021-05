Şenol Güneş: Kulüp takımı çalıştırmak istemiyorum

İtalya maçını çok önemsiyoruz ama sonuçtan çok oyun olarak önemli. O maçı kazandığımızda her şey bitmez. İtalya savunmayı da hücumu da çok iyi yapıyor. Geride baskıda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunların hepsini değerlendireceğiz. İsviçre hücum yönünde güçlü, Galler kontra atağı çok iyi yapıyor. Galler'i kimse önemsemiyor ama ben önemsiyorum.

"BU YOL ŞAMPİYONLUK DA GETİRİR"

Bazen çok abartıyoruz, her şey tadında olmalı. Bu yol şampiyonluk da getirir ama kağıt üstünde birçok ülke var. Grubu gördükten sonra bakmak ve devam etmek istiyorum. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika... Kağıt üzerinde onlardan geride olabiliriz, o yüzden grubu önemsiyorum. Burak'ın gol attığı maçları var, gol atmadığında beğendiğim maçlar da var. Santrfor olarak Kenan'ı oynatsam bocalardı ama açıktan bana o kadar iyi işler yaptı ki... Verimi çok üst düzey oldu. Gol atana niye attın denmez ama tercihler bir avantajdır. Burak bu sene formda ama ligler bitti artık. Biz oyuncularımızın görev ve sorumlulukları içinde çalışmalarını bekliyoruz. Yeteneğini biliyorsun ama bunu olağanüstü gayretle yap. Her an hazır ol, 90 dakika oyununu oynarken, aklınla, yeteneğinle birleştir diyoruz.

"BENİM HAYALLERİM ORTAK"

Benim hayallerim ortak, Türkiye'yle. İmaj, fair play, sportif başarı, futbol kültürü... Bunları birlikte göstereceğiz. Saha sonucunu gösteremedik mi? Vazgeçmek yok, devam. Yanlışlar senle duruyor, sanma ki yara almadın. Bu takım, hepimizin takımı. Aileler, çocuklarına baktığı gibi bize bakıyor. Bu kaçınılmaz bir fırsat. Fransa'daki kutlamalarda Türk bayrağının olması, oyuncuların sahiplenmesi, bir başlangıçtır. Futbol, pazarlama aracı olarak çok güçlü bir silah. Biz bir bütünüz. Kulüplerin birbiriyle kavga etmesi onların birbirine zarar verdiğini gösteriyor. Ortak hayalimizden bahsedelim, kaybedersek ben sorumluluğu alırım. Bu çocuklar bu savaşı veriyorlar. Bu çocuklar, geleceği yazacaklar.

"KULÜP TAKIMI İSTEMİYORUM"

Biri yazıyorsa iş olsun diye yazıyordur. Ben kulüp takımı çalıştırmak istemiyorum. Tartışmalar daha seviyeli olursa olabilir. Gençliğimden beri savaşlar yaptım, bazen hata yaptık. Milli Takım güzel bir yer benim için, en ideal yer