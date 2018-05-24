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Şenol İpek ile Bircan İpek boşandı! Boşanma haberini videoyla duyurdular

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından Bircan İpek ile eski manken Şenol İpek, sosyal medya üzerinden paylaştıkları videoyla boşandıklarını duyurdu.

Şenol İpek ile Bircan İpek boşandı! Boşanma haberini videoyla duyurdular

Şenol-Bircan İpek çifti, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. İkili, sosyal medyada paylaştıkları video ile ayrılık kararını duyurdu.

Birlikte kamera karşısına geçen ikili, "Herkese merhaba. Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Biz de sizleri kırmadan, bilmeniz gereken bir durumu açıklayacağız. 5 yıllık evliliğimizi bugün itibariyle mahkeme kararıyla resmen noktaladık. Hayırlısı böyleymiş. Dost, arkadaş kalmayı tercih ettik. Medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Yollarımıza ayrı ayrı saygılı şekilde devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz çok iyiyiz. İkimiz için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Bircan İpek'in, eski eşine "Her zaman en iyi arkadaşımsın" demesi dikkati çekti. İkili, videonun sonunda birbirine hakkını helal etti.

BİRCAN İPEK KİMDİR?
Bircan İpek, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan İpek, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Bircan İpek, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.

ŞENOL İPEK KİMDİR?
Eski manken ve model Şenol İpek, 1975 yılında İzmir’de doğdu. Kariyerine mankenlikle başlayan Şenol İpek, 2005 yapımı Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculukta da kendisini denedi. 2002 senesinde manken Yüksel Ak ile evlenen eski mankenin bu evliliği olaylı bir şekilde bitti.

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