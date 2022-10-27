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Sepet eş anlamlısı nedir? Sepet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmalarda ve yazım dilinde eş anlamlı sözcüklerin büyük bir önemi vardır. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır Bu kelimelerden biri de sepet sözcüğüdür. Sepet kelimesiyle tam olarak aynı anlama gelen kelimeler olmasa da benzer anlama gelen kelimeler vardır. Bu kelimeler de eş anlamlı olarak kullanılabilirler. Peki, sepet kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Sepet eş anlamlısı nedir? Sepet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sepet kelimesi Farsçadan dilimize girmiştir. Farsçada "hasır kova" anlamına gelen "seped" kelimesinden alıntıdır. Uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan sepet kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Sepetin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Saz, kamış, ince dal veya tellerden hasır biçiminde örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.
  • Bu kabın aldığı ölçüde
  • Bu kap biçiminde örülerek yapılmış
  • Sazdan örülmüş balık kapanı
  • Motosikletin yan tarafında bulunan, tek yolcu taşımak üzere hazırlanmış ayrı bölüm
  • Basketbolda sayı kazanmak için, içine top atılmaya çalışılan demir çembere geçirilmiş altı açık ağ

Sepet kelimesinin geçtiği "sepet topu", "senet sepet", "çöp sepeti", "dikiş sepeti", "çiçek sepeti", "sepet kafalı" gibi birçok birleşik kelime mevcuttur. Ayrıca "sepette pamuğu olmamak", "sepet havası çalmak" gibi deyim ve atasözlerinde de bu kelimeye yer verilmektedir.

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Sepet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı yani anlamdaş olan sözcüklerin yazılış ve okunuş şekilleri birbirlerinden farklıdır. Sepet eş anlamlısı olan sözcükler sepetle tam olarak aynı manayı taşımaz. Ancak bu kelimeler sepetle benzer anlam taşıdıkları için cümle anlamına göre sepet eş anlamlısı olarak kullanılabilirler. Sepet kelimesinin eş anlamı olabilecek kelimeler:

  • Kap
  • Harar
  • Sele
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Sepetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümlelerin içinde birbirleri yerine kullanılabilen ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmayan kelimelerdir. Sepetin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır:

  • Ellerinde seleler bir yandan şarkı söylerken bir yandan da zeytin topluyorlardı.
  • On harar meyveyi tek seferde arabaya koydu.
  • Çiçekleri bir bir seleye yerleştiriyordu.
  • Pikniğe geldiğinde elinde iki sele gördüm.
  • İki harar malı taşırken kollarım koptu.
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