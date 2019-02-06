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Seray Kaya'dan babasına veda...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Seray Kaya yaşamını yitiren babası için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşan Kaya'nın babasına vedası tüyleri diken diken etti.

Seray Kaya'dan babasına veda...

Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya 3 Ocak Pazar günü hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren baba Kaya, önceki gün toprağa verildi.

Doğum gününde, babasını kaybetmenin acısını yaşan Seray Kaya duygusal bir yazı kaleme aldı.

Ünlü oyuncu babasına şu sözlerle seslendi;

Babam...

Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım.

Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda ‘’Arkanda dağ gibi baban var’’ derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum.
Seni çok seviyorum.
03.02.2019

Babamın vefatında arayan, mesaj atan, gelen-gelemeyen herkesten Allah razı olsun. Çok sağ olun..."

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