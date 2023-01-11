Seray Sever’den şoke eden itiraf! "Düzenli şekilde aldatıldım"

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Seray Sever, hem sunucu hem şarkıcı hem de oyuncu olarak televizyon ekranlarında yıllarca yer aldı. Kariyerine yapımcılığı da ekleyen Sever, işleri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İlk evliliğini 21 yaşındayken yapan Seray Sever, Uğur Kozanoğlu ile 5 yıl aynı yastığa baş koydu.

Sever, tarihler 2018'i gösterdiğinde ise ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü isim, Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı aralarında 10 yaş fark olan Eray Sünbül ile 4 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırdı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerinin sık sık gözler önüne seren ikili, geçen Nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına aldı.

Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sever, bu kez ihanet açıklamasıyla gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi.

Uğradığı ihanetlerin kendisinde fobi haline geldiğini söyleyen Sever, "Kendime güvenimi kaybetmeyerek ve en ufak bir şüphe duyduğumda uzaklaşarak bu fobiyi yendim" şeklinde konuştu.



Seray Sever, yıllar önce uğradığı ihanetlerden şu sözlerle bahsetti: "Ben kin tutma durumu yoktur. Yapan kendine yapar. Aldatan da aslında kendini aldatıyor. Eskiden biri beni aldattığı zaman çok sinirlenir ve beni nasıl aptal yerine koyar diyerek kişilik meselesi haline getirirdim.



Çok aldatıldım ve yakaladım. Aldatıldığında kendine güvenini kaybetmeyeceksin. O yapan kendine yapıyor. O fobimi yendikten sonra da aldatılmadım. Bu durum bende fobi haline gelmişti. Bir dönem düzenli aldatıldım.

Güzel kadınların yanında bir adam gördükleri zaman o adam kıymete biniyor. Bundan dolayı da aldatılma potansiyelin artıyor. Çünkü yanındaki adam cazip hale geliyor. Düzenli aldatıldıktan sonra ufak bir şüphe duyduğum an o ortamda bulunmamayı tercih ederek bu meseleyi çözdüm"



