Seray Sever hamilelik iddialarını doğruladı! "Yeğenleriniz geliyor"

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyordu.

Gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever hamile olduğunu doğruladı.

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu da paylaştı. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.



