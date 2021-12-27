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Seray Sever hamilelik iddialarını doğruladı! "Yeğenleriniz geliyor"

27.12.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eray Sünbül ile üç yıl önce evlenen 48 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu iddia edilmişti. Seray Sever ikiz bebekleri olacağı iddialarını doğruladı ve sosyal medyadan kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı.

Seray Sever hamilelik iddialarını doğruladı! "Yeğenleriniz geliyor"

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberiyle gündeme geldi. İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyordu.

Flaş iddia: Seray Sever hamile! İkiz bebek bekliyorFlaş iddia: Seray Sever hamile! İkiz bebek bekliyor

Gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever hamile olduğunu doğruladı.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu da paylaştı. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.


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Eray Sünbül Seray Sever
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