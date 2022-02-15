Seray Sever'in annelik heyecanı

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile dünyaevine girmişti. Mutluluklarını 3 yıl önce evlilikle taçlandıran çift, şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor.

"MAŞALLAH, ŞÜKÜRLE..."

Annelik heyecanı gün geçtikçe artan Sever, hamilelik sürecini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında yer alan Seray Sever, yeni fotoğrafını yayınladı. 6 aylık hamile olan ünlü isminin karnının iyice belirginleştiği görüldü. Bir hayli keyifli olan Sever, ayrıca gönderisine, "Maşallah sübhanallah, şükürle..." notunu düştü. İkiz bebek bekleyen Seray Sever'in gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.



"MİNNOŞLAR HIZLA BÜYÜYOR"

Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü isim, geçtiğimiz ay da ayna karşısında verdiği karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.

