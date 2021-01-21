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  4. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken ağladı

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken ağladı

21.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda programıyla ekranda olan Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük kocası Eray Sünbül ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Doya Doya Moda programında jüri olan Seray Sever, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Seray Sever, eşi Eray Sünbül ile tanışma hikayelerini canlı yayında anlattı.

Güzel oyuncu eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu ve yıllardır bu aşkı beklediğini söyledi.

Sever, canlı yayında eşinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı! Sever açıklamasında "Gerçek sevgi seni üzen bir şey değil. Zaten onu hissediyorsun. İlk anda aşık oldum biliyorduk birbirimizin ruh eşiyiz. Bu söylenmez ama söylemeyeyim. İlk öpüştür ya hani hemen olmadı ama biliyorsun..."

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SERAY SEVER'İN KOCASI KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Seray Sever özel hayatı ile merak ediliyor. İki kez evlilik yapan Seray Sever 2018 yılında Eray Sünbül ile evlendi. 47 yaşında olan Seray Sever ile eşi arasında 10 yaş var. Çift Manda Yuvası film setinde tanışmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ülke dallasa döndü resmen her gün yeni bir saçmalık..
sende para varsa kocan için pek sorun olacağını sanmıyorum yaş farkı
Evlatlık mı aldın....

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