Serdar'dan tek celsede boşanan Chloe, yeni sevgilisine aşkını ilan etti

2014’te evlenen Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç 2019’da anlaşmalı olarak boşandı. 5 senelik evliliklerini anlaşmalı olarak 16 dakikada bitiren çift, arkadaş kalmaya karar verdi.

Serdar Ortaç, boşandıktan bir süre sonra Seçil Gür’le aşk yaşadığını ilan ederken Chloe de yeni bir ilişkiye başladı.

Boşanmasının ardından kendi ülkesine dönen Chloe Loughnan, bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vuruyor. Şimdilerde ise erkek arkadaşıyla birlikte Maldivler'de tatil yapan ünlü model, Instagram’da kırmızı kalp emojisi koyarak yeni aşkıyla fotoğrafını paylaştı.

İşte Chloe Loughnan'ın yeni aşkı:





