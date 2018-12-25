MAGAZİN

Serdar Gökhan: İlk kez sanata ve sanatçıya bu kadar önem veren bir hükümet görüyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Sanatçı Serdar Gökhan, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar tekrar gündemde. Serdar Gökhan'ın "Bu kadar sanata, sanatçıya ve tarihimize önem veren bir hükümet ilk kez bunları görüyorum" dediği anların videosu sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Serdar Gökhan: İlk kez sanata ve sanatçıya bu kadar önem veren bir hükümet görüyorum

Oyuncu Serdar Gökhan'ın “Bu kadar sanata, sanatçıya ve tarihimize önem veren bir hükümet ilk kez bunları görüyorum” ifadelerini kullandığı röportaj tekrar gündeme geldi.

Türk sinema ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’e adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasının ardından Güneş gazetesi, Serdar Gökhan'ın 2015'teki röportajını tekrar yayınladı.

Güneş gazetesinin aktardığına göre Gökhan, 2015'teki röportajında şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu kadar hainin bu kadar kahpenin var olduğu bir ülkede devlet yönetmek de çok zor. İnsanlarımız hainlikte yarış yapıyorlar. Benim iki dedem Balkan harbinde şehit oldu. Ben bu vatan için ölürüm. Biz bu memleketin kanıyla suyuyla toprağıyla ekmeğiyle büyüdük. Kimsenin bu memlekete hainlik yapmaya hakkı yoktur."

Güneş gazetesi, "Televizyonda tehditler savururken sesin titremiyordu ama Metin n'oldu?", "Ayyaş Metin'in ardından ayı Baryam lakaplı darbekatör Müjdat Gezen de Halk TV'de kullandığı alçak sözlerinden dolayı polis eşliğinde adliyeye götürüldü" gibi ifadeler kullanmış ve tepki çekmişti.

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Serdar Gökhan hükümet

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
helal olsun sana ADAM ın dibi..gerçek sanatçı ..
bu hükümet sadece kendinden olanlara önem veriyor.sen çık şu işi kötü yapıyorsun diye bir konuş bakalım.ne oluyor otur seyret.
Yalaka olmak ayrı bir sanat çeşidi belkide..
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