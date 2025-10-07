Serdar Öktem ofisten çıkar çıkmaz takibe alınmış! Türkiye'nin konuştuğu cinayette 'trafik' detayı... Adresi böyle öğrenmişler

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan buldu.

UZUN VE KISA NAMLULU SİLAHLAR, KAR MASKELERİ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilmişti.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ: 2'Sİ ÇOCUK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

ARACI ORMANDA TERK EDİP TAKSİYE BİNDİLER

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

ÖKTEM'İN ADRESİNİ "PANELLERDEN" ÖĞRENMİŞLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sabah'ta yer alan habere göre; olayla ilgili soruşturma sürerken saldırganların 'Daltonlar' çetesi üyeleri oldukları öne sürülürken şüphelilerin Öktem'in ev ve iş yeri adreslerini sosyal medyalarda paylaşılan 'Paneller' üzerinden öğrenip keşif yaptıkları belirlendi. Ardından planlı ve keşifli şekilde suikastlarını gerçekleştirdikleri değerlendirildi.

TRAFİK DURUNCA TETİĞE BASMIŞLAR

Saldırganların Öktem'in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri öne sürüldü.

ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI VERİLMİŞ

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'le ilgili 25 Ağustos'ta gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinde Daltonlar avukata saldırı düzenleyecek dediği ve bunun üzerine emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gerekli güvenliğin sağlanması için yazı yazıldığı ve Öktem'e ilk olarak çağrı üzerine koruma verildiği öne sürüldü. Yakın koruma sürecinin ise hala devam ettiği ve komisyon aşamasında olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının da artacağı değerlendiriliyor.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN MAKTULE KARŞI BESLEDİĞİ HUSUMET"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında olayla ilgili şu detaylar da aktarılmıştı:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."