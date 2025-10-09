Serdar Öktem suikastında talimatı veren deşifre oldu! Daltonlar-Casperlar çete savaşı ve Caner Koçer misillemesi

Zincirlikuyu Metrobüs Köprüsü'nde trafikte ilerlerken 4 kişinin silahlı saldırısında öldürülen avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Polis, saldırganların cinayetten sonra kullandığı Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Tünel, Okmeydanı, Kâğıthane, Arnavutköy güzergâhını adım adım deşifre ederek olayda kullanılan silahları ve şüphelileri ele geçirdi.

TALİMAT 'DALTONLAR'DAN

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırının talimatını suç örgütü Daltonlar'ın yurt dışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı.

SALDIRGANLAR 'GÜNDOĞMUŞ' GRUBUNDAN

Yurtdışından gelen talimatı alıp saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi. 3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

DALTONLAR-CASPERLAR SAVAŞI

Suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü. İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi.

CASPERLAR'IN LİDERİNİN AVUKATI

Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü. Serdar Öktem'in, Casperler'ın lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddia edildi.

TALİMATI VEREN NEREDE BİLİNMİYOR

Öte yandan suikastın talimatını verdiği iddia edilen Mustafa Aktürk'ün, Daltonlar çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden ve "sağ kolu" olarak bilindiği bilgisine ulaşıldı.

Aktürk'ün Gökdemir ile birlikte 2024'te Rusya'da yakalandığı ve ardından serbest kalarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

DEFNEDİLDİ

Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'deki Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Öktem'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.