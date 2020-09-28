Serdar Ortaç: Devlet vergi borcumu yapılandıracak

Serdar Ortaç Ataşehir’de bir mekânda sahne aldı. Ünlü popçu kendisini izleyenler arasında yer alan sevgilisi Seçil Gür’ün yanağını sevdi. “Sana değmez” şarkısıyla sahnesini açan Ortaç, sevgilisi Seçil Gür’ü “Benim hanım burda” diyerek seyircilere takdim etti. Kuliste soruları yanıtlayan Serdar Ortaç, pandemi sonrası değişen eğlence yaşamını değerlendirdi.

Ünlü popçu, geçen günlerde sevgilisi Seçil Gür’le stüdyoda çalışırken çektiği videoyu “Hadi buna da bir kulp bul bakalım” notuyla yayınlamıştı. Ortaç’ın Mustafa Ceceli’yle beraber paylaştığı fotoğraf da merak uyandırdı.

Kısa bir ayrılığın ardından tekrar barıştığı Seçil Gür’ü öven 50 yaşındaki Serdar Ortaç, ikinci kez nikah masasına oturma konusuna da açık kapı bıraktı. Ünlü popçunun geçen yıl boşandığı İrlandalı Model Chloe Loughnan, kendisine nafaka ödemesinin yapılmamasından dert yanmıştı. Ünlü popçu vergi ve kredi borçlarını zamana yayarak ödeyeceğini açıkladı. Ortaç eski eşi için "çok haklı" dedi.

Ortaç açıklamasında "Toparladıkça gönderiyorum. Anlayış gösteriyor. Devlete borcum var onu yapılandırmaya alacaklar konuştum" dedi. (Tv100)

