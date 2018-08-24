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Serdar Ortaç eşi Chloe'nin yasağını deldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan’ın kendisine koyduğu "Dansçı kızlara sarılma" yasağını deldi.

Serdar Ortaç eşi Chloe'nin yasağını deldi

Serdar Ortaç, bayramın ikinci akşam Kıbrıs Lord’s Palaca Hotel’de sahneye çıktı.

Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de verdiği konserde Serdar Ortaç, müziğin ritmine kendini kaptırıp dansçılarla sarmaş dolaş dans etti.

Böylece Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın kendisine koyduğu 'dansçı kızlara sarılma' yasağını delmiş oldu. Bakalım Chloe, Serdar Ortaç'a nasıl tepki verecek.

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Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, “Ne zaman baba olacaksınız” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Chloe ile geçen günlerde bu konuyu konuştuk. Allah’a şükür, hastalığımı yeni atlattım. Onun işleri yolunda, ikimizin de planları var. Ben de baba olmayı çok istiyorum. Olacak da ama en az 2 yıl beklememiz gerekiyor.”

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