Serdar Ortaç: Eski eşimden bir tek bu kaldı

Şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te bisikleti ile birlikte sahil turu yaparken görüntülendi. Ortaç kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü abi ne diyebilirim ki" cevabını verdi.

Öte yandan pembe eldivenleri ile dikkat çeken Ortaç, "Eski eşimden hatıra bir tek eldiven kaldı, ben de bunları kullanıyorum" diyerek tura devam etti.

Serdar ortaç ile yaptığı evlilikle tanınan güzel model Chloe Loughnan boşanmanın ardından İstanbul'dan ayrılmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ortaç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve söyledikleriyle uzun süre magazin gündemine oturmuştu.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.

"Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela" diyen Ortaç, şunları söylemişti: "Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar. Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demekki ondan hasta oldum."

Artık hissetmediği bir sürü duygusu olduğunu da ifade eden Serdar Ortaç, "Heyecan sıfır... Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam... Benim mutsuzluğumu bulaştırıp, onun ahını almak istemem. Korku, pişmanlık... Hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım" şeklinde konuşmuştu.

