Serdar Ortaç esnaf ziyaretiyle tepki çekmişti! Şaşırtan paylaşım

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ülkemizde de can alıcı sonuçlar doğuran virüs için yetkililer önlem almaya devam ederken herkese "evden çıkmayın" çağrısı yapılıyor.

ESNAF ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, önceki hafta, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Kronik MS hastası olan Serdar Ortaç, yasağa uymayarak dün taksici esnafını ziyaret etti.

Ortaç’ın yaptığı bu ziyaret sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü. Kendisine gelen tepkilerin ardından Ortaç, yeni bir video yayınladı.

Uyarıları kulak ardı ederek, taksici esnafının ve kendi can sağlını hiçe sayan Ortaç, gelen eleştiriler üzerine ‘çark’ etti. Sosyal medya sayfasından yeni bir video yayınlayan şarkıcı, takipçilerine evde kalarak kitap okumalarını önerdi.

