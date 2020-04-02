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Serdar Ortaç esnaf ziyaretiyle tepki çekmişti! Şaşırtan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kronik MS hastası olan Serdar Ortaç, koronavirüsünden dolayı İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama yasağına uymayarak dün taksici esnafını ziyaret etmek için dışarı çıkmış ve o anları sosyal medya sayfasından canlı olarak yayınlamıştı. Ortaç'ın yaptığı bu bilinçsiz davranış sosyal medyada büyük tepki aldı. Gelen tepkilerin ardından Ortaç, geri adım atmak zorunda kaldı.

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ülkemizde de can alıcı sonuçlar doğuran virüs için yetkililer önlem almaya devam ederken herkese "evden çıkmayın" çağrısı yapılıyor.

ESNAF ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, önceki hafta, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Kronik MS hastası olan Serdar Ortaç, yasağa uymayarak dün taksici esnafını ziyaret etti.

Ortaç’ın yaptığı bu ziyaret sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü. Kendisine gelen tepkilerin ardından Ortaç, yeni bir video yayınladı.

Uyarıları kulak ardı ederek, taksici esnafının ve kendi can sağlını hiçe sayan Ortaç, gelen eleştiriler üzerine ‘çark’ etti. Sosyal medya sayfasından yeni bir video yayınlayan şarkıcı, takipçilerine evde kalarak kitap okumalarını önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç, Serdar Ortaç korona,

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