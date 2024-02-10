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Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı! Aşkını 'Hayatımın kadınını buldum' diyerek haykırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Serdar Ortaç uzun zaman sonra yeni bir aşka yelken açtı. Ortaç, TikTok'ta katıldığı yayında yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. Şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı! Aşkını 'Hayatımın kadınını buldum' diyerek haykırdı

Şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

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Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

"HAYATIMIN KADININI BULDUM"

Ortaç, "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çekmişti.

Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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ÇAĞLA TAŞDELEN KİMDİR?

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

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Serdar Ortaç sosyal medya yaşında
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