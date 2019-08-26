Serdar Ortaç'ın annesi konuştu!

Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında anne Nesrin Ortaç da vardı.

'Magazin Burada' kameralarına konuşan Nesrin Ortaç çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Nesrin Ortaç Chloe'nin bir hatasını görmediğini, saygılı bir kız olduğunu söyledi.

Anne Ortaç, Chloe'nin 6 ay İrlanda'da 6 ay Türkiye'de yaşamasıyla ilgili olarak "Serdar'ın yanında olamadı. Anlaşmaları durumunda yeniden birlikte olmalarını da desteklerim" dedi.

Nesrin Ortaç, Serdar Ortaç'ın boşanmasının küçük oğlu Serkan Ortaç'ın rahatsızlığı yanında çok da önemli olmadığını söyledi. Serkan Ortaç'ın bilincinin yerinde olduğunu söyleyen anne Ortaç, tedavisi süren oğlunun konuşamaması ve yürüyememesinden dolayı duyduğu üzüntüyü anlattı.



