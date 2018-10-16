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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kaza geçirdi! Acilen hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Ortaç, Amerika'da elektrikli bisikletle kaza geçirdi. Canlı yayına bağlanan Serdar Ortaç, eşinin sol tarafının komple kırık olduğunu açıkladı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kaza geçirdi! Acilen hastaneye kaldırıldı

Miami'de motordan düşen Chloe'nin durumunu eşi Serdar Ortaç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı: Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı. Arkada olduğu için eşim kaza geliyor mu görmüyor. Sol kol kırık, kalça kemiği çatlak, kaburga çatlak sol gözünün kaşı yarık… Ben artık göze, nazara inansam mı? Bu kızın başına niye böyle şeyler gelir bilmiyorum. Abartmıyorum sakat kalmaması mucize.

"SOL TARAF KOMPLE KIRIK"

Amerika buradan 14 saat… Dün akşam 22.00’da oldu kaza, o saatten bu saate ayaktayım. 21 Ekim’de yanına gideceğim. İptal edemeyeceğim işler var. Menajerimi gönderdim. Kız çok mutsuz, aylarca hayal ediyor ‘Amerika’ya gideyim çalışayım’ diye… Bir sürü de iş aldı, gidiyor yemek yiyor, ertesi gün bisiklet kiralamak istiyor başına bu olay geliyor. Sol tarafı komple kırık, kaynayacak diyor doktorlar. Tam açıklama da yapmıyorlar… ‘Kocasıyım’ diyorum doktorlar bilgi vermiyorlar. Süreyya Yalçın orada, kocasıyla gitmişler yanına. Ayılamadı kız şu an yatıyor. ‘Üzülme her şey geçer’ dedim.

İki sene önce geçirdiği kaza çok basitti. Topuklu ayakkabı giydi, düştü! O sefer dudağını patlatmıştı.

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Chloe Loughnan miami motor kazası serdar ortaç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir insan karısına neden devamlı kız der? Çok basit durduğunu biri hatırlatsın bu beye
bekar kızkardeşi varsa talibim ;)
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