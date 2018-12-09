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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan kazadan sonra ilk kez paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami'de motosiklet kazası yapmıştı. Tedavisi devam eden ünlü manken bugün ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan kazadan sonra ilk kez paylaştı!

Amerika’da motosiklet kazası geçiren Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'ın tedavisi devam ediyor.

Kaza sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Loughnan ve Serdar Ortaç'ın sık sık boşanacağı iddia ediliyordu! Kazadan sonra Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi olay olmuştu.

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Uzun süredir durumu merak edilen Chloe Loughnan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

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Kazanın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Loughnan'ın parmağındaki sargılar dikkat çekti. Chloe Loughnan'ın yakın zamanda Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.

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Kazadan sonra ünlü modele sosyetik milyarder Süreyya Yalçın sahip çıkmıştı. Yalçın, Chloe ve annesine Miami'deki malikanesini açmış ayrıca kendisine özel yardımcılar ile bir de hemşire tahsis etmişti.


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